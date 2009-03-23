Представители деловых кругов Беларуси отправятся в Саудовскую Аравию

Бизнесмены намерены установить прямые контакты с представителями различных сфер деятельности и обсудить взаимовыгодное сотрудничество. Это касается экспорта-импорта товаров, продукции и услуг, а также возможного создания совместных предприятий. В Саудовской Аравии развиты нефтедобывающая, нефтеперерабатывающая и горнодобывающая промышленность, сельское хозяйство и строительство. Это перспективный рынок для белорусских производителей карьерной, дорожно-строительной техники и другой продукции машиностроения.