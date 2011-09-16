Председатель правления белорусского банка: Реально на бирже пока удовлетворяется 10-15% пересекаемого спроса и предложения

Такое мнение высказал корреспонденту БЕЛТА председатель правления одного из минских банков Андрей Жишкевич.

Андрей Жишкевич:

Сейчас постепенно происходит встречное движение: импортеры чуть-чуть повысили котировки после первой биржи, экспортеры существенно умерили свой аппетит. Поэтому доля нашедшего встречу спроса и предложения на второй допсессии выросла в несколько раз. Значительный объем спроса импортеров ниже курса, складывающегося на бирже, экспортеры же наоборот желают продавать по более высокой цене. Реально на бирже пока удовлетворяется, может быть, 10-15% пересекаемого спроса и предложения.

Мне кажется, что неизбежно будет встречное повышение курса основной сессии и постепенное снижение курса дополнительной. Рыночная стабилизация должна произойти на уровне, который компромиссно устроит всех. Банки не получают никаких указаний или просьб выходить со своими интервенциями на биржу. Также отсутствуют какие-либо целеполагания по курсам. В этом смысле идет абсолютно рыночная процедура.

Мы не видим ни ажиотажного спроса на валюту по новому курсу, ни наоборот страждущих продать эту валюту. По итогам первого дня у нас сложился небольшой плюс - больше людей сдало валюту, чем купило. Люди на примере нескольких торговых сессий хотят убедиться, что существующий уровень курсов в следующие дни будет приблизительно повторяться, и тогда, вероятно, начнут более спокойно продавать и покупать валюту.