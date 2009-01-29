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Председатель Комитета госконтроля доложил Президенту об итогах деятельности контрольного ведомства за 2008 год

29 января 2009 17:53
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"Все проверки должны быть точечными и проводиться исключительно по предписанию", – такое поручение дал глава государства Зенону Ломатю.В 2008-м количество своих мероприятий контролеры снизили, в пользу качества: сумма взысканных денег увеличилась. В бюджет поступило около 180 миллиардов рублей. Основной акцент был сделан на комплексные проверки, чтобы выявить существенные нарушения законодательства. Особое внимание – работе с населением. Речь на встрече шла и о реализации недавно подписанного Президентом указа, установившего мораторий на проверки. В этом январе их стало в четыре раза меньше чем в январе 2008-го.
# Экономика

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