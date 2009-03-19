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Предприятиям Минска в условиях кризиса необходимо усилить маркетинговую политику

19 марта 2009 11:53
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Об этом заявил председатель Мингорисполкома Михаил Павлов. Оценивая работу реального сектора экономики города за два месяца, он отметил, что, несмотря на положительную динамику по отдельным показателям, предприятия и организации сработали ниже своих возможностей.

Городская власть вместе с производственники разрабатывают комплекс антикризисных мер. В новых экономических условиях белорусские промышленники ищут новые рынки сбыта отечественной продукции и сокращают затраты на производстве.  Сейчас ведутся переговоры о тесном сотрудничестве с зарубежными партнерами. Так, Минский тракторный завод налаживает связи с Венесуэлой, а столичный завод колесных тягачей планирует открыть собственное сборочное производство в Китае. 

«Мы изучали эту ситуацию особенно на наших крупных предприятиях  надо сказать эта работа активизировалась, - говорит Наталья Жамойтина, председатель комитета экономики Мингорисполкома. - Сегодня эта работа, я имею ввиду поиск новых рынков, по этому пути пошли МТЗ, МАЗ, моторный и ряд других предприятий. Именно по созданию собственных сборочных производств. Система этой работы выстроена.»

Ситуацию в экономике города будут держать на контроле ежемесячно, решено на сегодняшнем заседании Мингорисполкома.

 

 

# Экономика

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