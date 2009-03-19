Предприятиям Минска в условиях кризиса необходимо усилить маркетинговую политику

Об этом заявил председатель Мингорисполкома Михаил Павлов. Оценивая работу реального сектора экономики города за два месяца, он отметил, что, несмотря на положительную динамику по отдельным показателям, предприятия и организации сработали ниже своих возможностей.

Городская власть вместе с производственники разрабатывают комплекс антикризисных мер. В новых экономических условиях белорусские промышленники ищут новые рынки сбыта отечественной продукции и сокращают затраты на производстве. Сейчас ведутся переговоры о тесном сотрудничестве с зарубежными партнерами. Так, Минский тракторный завод налаживает связи с Венесуэлой, а столичный завод колесных тягачей планирует открыть собственное сборочное производство в Китае.

«Мы изучали эту ситуацию особенно на наших крупных предприятиях надо сказать эта работа активизировалась, - говорит Наталья Жамойтина, председатель комитета экономики Мингорисполкома. - Сегодня эта работа, я имею ввиду поиск новых рынков, по этому пути пошли МТЗ, МАЗ, моторный и ряд других предприятий. Именно по созданию собственных сборочных производств. Система этой работы выстроена.»

Ситуацию в экономике города будут держать на контроле ежемесячно, решено на сегодняшнем заседании Мингорисполкома.