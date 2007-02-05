Предприятия страны увеличивают объемы производства

Минский автомобильный завод в текущем году планирует увеличить производство и реализацию автобусов и троллейбусов почти на 6,5%.

Республиканское унитарное предприятие "Минский автомобильный завод" является производителем автомобильной, а также автобусной, троллейбусной и прицепной техники. Всего МАЗ выпускает более 250 модификаций автомобилей, свыше 60 вариантов прицепной техники и 50 видов автобусов и троллейбусов. Уже в текущем году МАЗ планирует выпустить около 22 видов новых автомобилей и 9 тысяч единиц прицепной техники, что превышает выпуск продукции на семь и соответственно 5% по сравнению с 2006 годом.

Увеличением производства займутся и в Могилеве. "Могилевхимволокно" в 2007 году планирует увеличить объем выпуска товара на 20% по сравнению с 2006 годом. Это станет возможным благодаря реализованным на предприятии за последние два года инвестиционным проектам по техперевооружению.



Организовано производство полиэфирных высокомодульных высокопрочных нитей и полиэфирных бикомпонентных волокон, построена установка по выпуску полиэфирной основы для кровельных материалов. Еще четыре инвестпроекта планируется реализовать в текущем году. Программа развития предприятия на ближайшую пятилетку предусматривает реализацию 15 высокоэффективных инвестиционных проектов по техническому переоснащению ряда производств.