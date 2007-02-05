Прямой эфир

Предприятия страны увеличивают объемы производства

05 февраля 2007 12:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Минский автомобильный завод в текущем году планирует увеличить производство и реализацию автобусов и троллейбусов почти на 6,5%.

Республиканское унитарное предприятие "Минский  автомобильный завод" является производителем автомобильной, а также автобусной, троллейбусной и  прицепной техники. Всего МАЗ выпускает более 250 модификаций автомобилей, свыше 60 вариантов прицепной техники и 50 видов автобусов и троллейбусов.  Уже в текущем году МАЗ планирует выпустить около 22 видов новых автомобилей и 9 тысяч единиц прицепной техники, что превышает выпуск продукции на семь и соответственно 5% по сравнению с 2006 годом.

Увеличением производства займутся и в Могилеве. "Могилевхимволокно" в 2007 году планирует увеличить объем выпуска товара на 20% по сравнению с 2006 годом. Это станет возможным благодаря реализованным на предприятии за последние два года инвестиционным проектам по техперевооружению.

Организовано производство полиэфирных высокомодульных высокопрочных нитей и полиэфирных бикомпонентных волокон, построена установка по выпуску полиэфирной основы для кровельных материалов. Еще четыре инвестпроекта планируется реализовать в текущем году. Программа развития предприятия на ближайшую пятилетку предусматривает реализацию 15 высокоэффективных инвестиционных проектов по техническому переоснащению ряда производств.

# Экономика

Другие новости рубрики

Все новости
05 февраля 2007 12:03

В Национальной Академии Наук разработали новые модели теплогенераторов

02 февраля 2007 09:56

Таможенникам станет проще определять страну происхождения товара

01 февраля 2007 15:55

Интеллектуальная собственность - двигатель экономического развития Беларуси