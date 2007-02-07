Предприятия получили последнее предупреждение

Рост цен на энергоресурсы не должен отразиться на благосостоянии Минска. Предприятия обязаны будут выполнить все показатели по энергосберегающим технологиям. Перед ними также поставлена задача погасить задолженности по энергоресурсам.

Энергетический вопрос был главной темой обсуждения на заседании Мингорисполкома 7 февраля. В целом, прогнозные показатели экономического развития столицы за прошлый год выполнены. К предприятиям, которые не дотянули до поставленной планки, будут применены жесткие меры. Руководители предприятий "Легранд" и Минский лакокрасочный завод освобождены от занимаемых должностей. Предупреждение сделано предприятию "Слодыч".