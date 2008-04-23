Предприятия перерабатывающей отрасли Беларуси будут полностью переоснащены в течение ближайших 2-3 лет

Глава правительства сегодня ознакомился с ходом реализации трех крупных инвестпроектов в Могилевской области. Это строительство крахмального завода в Белыничском районе, реконструкция Быховского консервно-овощесушильного завода и предприятия "Славгородский пищевик".



В соответствии с указом Президента, в Беларуси планируется реконструировать 24 таких же, как в Быхове, производства. Вторая важная задача - реализация продукции, так как в результате переоснащения перерабатывающих предприятий ее производство возрастет в Беларуси в два раза .