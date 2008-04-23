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Предприятия перерабатывающей отрасли Беларуси будут полностью переоснащены в течение ближайших 2-3 лет

23 апреля 2008 13:44
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Глава правительства сегодня ознакомился с ходом реализации трех крупных инвестпроектов в Могилевской области. Это строительство крахмального завода в Белыничском районе, реконструкция Быховского консервно-овощесушильного завода и предприятия "Славгородский пищевик".

В соответствии с указом Президента, в Беларуси планируется реконструировать 24 таких же, как в Быхове, производства. Вторая важная задача - реализация продукции, так как в результате переоснащения перерабатывающих предприятий ее производство возрастет в Беларуси в два раза .
# Экономика

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