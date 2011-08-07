Предприятия Октябрьского района в Минске активно сотрудничают с Юго-Восточной Азией и Африкой

На вопросы ведущей программы «Большой город» отвечает Анатолий Жуковский, глава администрации Октябрьского района Минска. В центре внимания — будущее Октябрьского района столицы и решение насущных вопросов минчан.

Анатолий Жуковский:

В нашем районе функционирует 32 промышленных предприятия, они очень хорошо развиваются. Октябрьский район перевыполнил задание по экспорту товаров. Если по итогам первого квартала экспорт товаров составлял 134-136%, то по итогам первого полугодия — 174%.

Предприятия Октябрьского района очень активно развивают взаимодействие с другими странами — Юго-Восточной Азией, Африкой. На данных предприятиях очень активно работают отделы внешнеэкономической деятельности.

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