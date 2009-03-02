Предприятия могут не проводить переоценку основных средств, не завершённых объектов строительства и неустановленного оборудования

Соответствующий Указ подписал сегодня Президент Беларуси Александр Лукашенко. Документ позволит предприятиям более гибко действовать в современных экономических условиях и самим решать вопрос о переоценке. Более того, отмена этой процедуры ограничит рост цен, повысит конкурентоспособность отечественных товаров и улучшит финансовое положение организаций. Тем, кто уже провёл переоценку, предлагается скорректировать данные бухгалтерского учёта и предоставить в налоговые органы уточнённые декларации.