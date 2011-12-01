Предприятия Минска заключили более 155 тысяч экспортных контрактов на сумму более $4,5 млрд

Сейчас они поставляют товары 125 стран.

В этом году белорусская продукция вернулась на рынки Барбадоса, Туниса, Омана и Камеруна. Впервые торговые отношения налажены с Зимбабве и Гвинеей.

В числе лидеров – легкая, пищевая промышленность и машиностроение, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Крепак, председатель комитета по экономики Мингорисполкома:

Как пример могу назвать 2008 год, где мы поставляли всего лишь в 104 страны. А выход на внешние рынки, соответственно, с той продукцией, которая сегодня у нас конкурентоспособна, которая выдержана в технологическом плане, востребована конечным покупателем, конечно же, есть.