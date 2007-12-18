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Предприятия Минсельхозпрода представят новые виды продукции для детей

18 декабря 2007 09:19
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Только мясной и мясо-растительной продукции для детского питания в Беларуси выпускается более 100 наименований, а плодоовощных консервов - порядка 200. Значительно расширился ассортимент продукции на основе кисло-молочных продуктов, а также обогащенной микроэлементами и витаминами. На основе новых разработок белорусских ученых внедрены современные технологии по производству детского питания высокой пищевой и биологической ценности. Ужесточен контроль качественного состава продуктов, а также сырья и материалов для их производства.
# Экономика

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