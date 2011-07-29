Прямой эфир

Предприятия хлебопродуктов Минской области могут объединиться в холдинги с замкнутым циклом производства

29 июля 2011 06:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Примером послужил Борисовский комбинат. В 2007 году по поручению президента сюда присоединили производство макаронных изделий — раньше убыточное, а сегодня крупнейшее в Беларуси.

За эти полгода комбинат получил 9 миллиардов рублей чистой прибыли. Плюс единую технологическую цепочку — от заготовки зерна и производства муки до готовой продукции. Такую систему предлагается внедрить по всей стране, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Борис Батура, председатель Минского облисполкома:
Этот опыт положительный, и он как раз подталкивает к тому, что этим надо заниматься, и такие структуры очень эффективны. Мы готовим документы о создании холдинга, который бы занимался всем процессом — от производства зерна, мяса до переработки и реализации.

Борисовский комбинат хлебопродуктов рассчитывает в этом году обойтись без импорта зерна

# Экономика

Другие новости рубрики

Все новости
29 июля 2011 06:17

МАЗ разработал специальную конструкцию автобусов для Колумбии

28 июля 2011 19:03

Ладутько об импортозамещении: Это не космическая техника, чтобы покупать ее в Америке

28 июля 2011 18:39

Борисовский комбинат хлебопродуктов рассчитывает в этом году обойтись без импорта зерна