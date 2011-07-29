Предприятия хлебопродуктов Минской области могут объединиться в холдинги с замкнутым циклом производства

Примером послужил Борисовский комбинат. В 2007 году по поручению президента сюда присоединили производство макаронных изделий — раньше убыточное, а сегодня крупнейшее в Беларуси.

За эти полгода комбинат получил 9 миллиардов рублей чистой прибыли. Плюс единую технологическую цепочку — от заготовки зерна и производства муки до готовой продукции. Такую систему предлагается внедрить по всей стране, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Борис Батура, председатель Минского облисполкома:

Этот опыт положительный, и он как раз подталкивает к тому, что этим надо заниматься, и такие структуры очень эффективны. Мы готовим документы о создании холдинга, который бы занимался всем процессом — от производства зерна, мяса до переработки и реализации.