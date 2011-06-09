Предприятия Беларуси в 2011 году должны привлечь 6,5 миллиардов долларов инвестиций

Постановление принято в целях реализации Указа Президента «Об утверждении важнейших параметров прогноза социально-экономического развития страны».
Общий объем привлеченных прямых иностранных инвестиций в 2011 году должен составить порядка 6,5 миллиардов долларов. Так, на предприятия Минпрома приходится более 1,5 миллиардов долларов, 770 миллионов — на Минсельхозпрод, более 650 миллионов долларов — «Белнефтехим».
Привлечение предприятиями прямых иностранных инвестиций в 2011 году:
Минпром - $1626 млн.,
Минсвязи - $305 млн.,
Минсельхозпрод - $770 млн.,
Белгоспищепром - $130 млн.,
Минстройархитектуры - $583 млн.,
Минторг - $570 млн.,
Минтранс - $529 млн.,
Минэнерго - $300 млн.,
Беллегпром - $434 млн.,
Беллесбумпром - $518 млн.,
Белнефтехим - $663 млн.,
Другие предприятия - $67 млн.
Республиканским и местным органам управления поручено в двухнедельный срок разработать и утвердить у заместителей премьер-министра мероприятия по выполнению инвестиционных заданий. Координацию работы обеспечивает Минэкономики, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».