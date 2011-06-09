Предприятия Беларуси в 2011 году должны привлечь 6,5 миллиардов долларов инвестиций

Правительство Беларуси распределило задания по привлечению прямых иностранных инвестиций.

Постановление принято в целях реализации Указа Президента «Об утверждении важнейших параметров прогноза социально-экономического развития страны».

Общий объем привлеченных прямых иностранных инвестиций в 2011 году должен составить порядка 6,5 миллиардов долларов. Так, на предприятия Минпрома приходится более 1,5 миллиардов долларов, 770 миллионов — на Минсельхозпрод, более 650 миллионов долларов — «Белнефтехим».

Привлечение предприятиями прямых иностранных инвестиций в 2011 году:

Минпром - $1626 млн.,

Минсвязи - $305 млн.,

Минсельхозпрод - $770 млн.,

Белгоспищепром - $130 млн.,

Минстройархитектуры - $583 млн.,

Минторг - $570 млн.,

Минтранс - $529 млн.,

Минэнерго - $300 млн.,

Беллегпром - $434 млн.,

Беллесбумпром - $518 млн.,

Белнефтехим - $663 млн.,

Другие предприятия - $67 млн.

Республиканским и местным органам управления поручено в двухнедельный срок разработать и утвердить у заместителей премьер-министра мероприятия по выполнению инвестиционных заданий. Координацию работы обеспечивает Минэкономики, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».