Предприятие "Лидсельмаш" демонстрирует собственный рецепт успешной работы

На фоне глобального кризиса, здесь не только не сократили объем производства, но и увеличили его в два раза, открывая при этом новые рабочие места и осваивая выпуск новых видов продукции.

Еще 10 лет это предприятие с трудом находило деньги на зарплату рабочим. Узкая специализация на картофелеуборочных машинах не соответствовала новым экономическим условиям. В трудное время помощь заводу оказало государство.

Пахать и сеять на старых машинах дальше было нельзя. Освоить производство техники, не уступающей лучшим мировым образцам – такую задачу поставил глава государства. И это удалось. К выпуску современных комбайнов приступили в Гомеле и Лиде. За лидерами отрасли потянулись и другие. На "Лидсельмаше" изучили спрос на сельхозтехнику, и поставили на конвейер новые машины. Зерносушильный комплекс позволил выйти на зарубежные рынки. А убыточную продукцию сняли с производства.

На стабильную работу предприятия не повлиял мировой кризис. Даже в трудное время здесь создают новые рабочие места. В рамках программы импортозамещения осваивают выпуск радиаторов. В стране – строительный бум. Выпуск сельхозтехники по-прежнему главное направление в работе предприятия. Но зарабатывать на непрофильной продукции на "Лидсельмаше" также не стесняются. Например, спрос на оборудование для уборки улиц стабильно растет. И новую технику в Лиде освоили в кратчайшие сроки.