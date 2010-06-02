Предприниматели в Беларуси получили полную свободу устанавливать размеры окладов своих сотрудников

Министерство труда и социальной защиты упростило механизм оплаты труда в частных компаниях. Специальная инструкция вступила в действие с начала июня этого года.

Зарплату в частных компаниях начисляют с помощью единой тарифной сетки. Выглядит она примерно вот так: разряды по горизонтали, должности по вертикали. Оклад работников раньше был жестко ограничен вот этими рамками. Новая инструкция министерства труда и соц. защиты сетку оставляет. Однако теперь наниматели получили возможность существенно менять пропорции каждой из клеток, а значит, и зарплаты своих сотрудников.

Нововведение затронет коммерческие организации с иностранными инвестициями, а также те фирмы, где доля государственного участия не превышает 50 процентов. Мера эта не революционная. Однако теперь можно говорить о еще одном шаге в сторону либерализации экономики.

Теперь нанимателям станет проще лавировать в тарифных разрядах и различных коэффициентах. Предприниматели получили полную свободу устанавливать размеры окладов своих сотрудников.

Владимир Карягин, председатель президиума Республиканской конфедерации предпринимательства:

Вводится достаточно широкий коридор для работодателя частной формы собственности — и его заинтересованность платить более высокую зарплату. Так до 300 процентов работодатель может увеличить тарифную ставку, либо разовое вознаграждение. Причем все это войдет в состав затрат. То есть это хорошая стимулирующая мера.

Упрощение пришло и в сферу управления компаниями. Теперь руководители получили право на свое усмотрение создавать отделы и подразделения. Раньше здесь действовали особые нормы, которые временами делали почти невозможным изменение структуры фирмы.

Людмила Чекина, юрисконсульт коммерческой организации:

Государство не отказывается полностью от регулирования в сфере зарплаты. Не знаю, хорошо это или плохо. Возможно, негосударственным компаниям можно было бы вообще предоставить свободу в установлении зарплаты для своих сотрудников, потому что по большому счету, то законодательство которое есть, предоставляет практически неограниченную свободу нанимателю, но все это должно обосновываться, то есть остается бюрократический элемент.

Стоит отметить, что это далеко не первое изменение законодательства, которое касается порядка начисления зарплат. Государство последовательно движется по пути улучшения условий в этой области. Понятно, что спешка здесь неуместна — слишком сфера эта чувствительная.

Алексей Адашкин, Александр Мишин, телекомпания СТВ