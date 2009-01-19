Предприниматели говорят заявительному принципу – категорическое «да»

В регистрационных службах исполкомов – временное затишье. Люди, желающие начать свой бизнес, ожидают 1-го февраля. Именно с этого дня начнёт действовать заявительный принцип. Бумажная волокита сократится.



В Быховском районе предпринимательство на подъёме. Только за прошлый год здесь появилось 34 предприятия и более 40 индивидуальных предпринимателя. Специалисты уверены, что за первые месяцы этого года бизнесменов зарегистрируется ещё больше. Правда, власть честно предупреждает: она не собирается либеральничать с бизнесом, а либерализировать его.



Любителей теневого бизнеса меры ждут жёсткие. Не только закрытие предприятия, но и его изъятие. Хотя недобросовестные предприниматели, если и найдутся, то в количестве небольшом, считают в райисполкомах.