Правом внести свои предложения в программу социально-экономического развития уже воспользовались сотни белорусов

Зарплата, карьера, жилье, страхование — принято думать, что такие вопросы кто-то решает за нас. Оказывается, откорректировать ответы-законопроекты под силу каждому. Предложить что-то своё? — Пожалуйста. Вот он, прозрачный пример копилки для идей.

Здесь не надо быть мастером эпистолярного жанра. Главное — желание. Видимо поэтому мыслей, рукописных и не только, уже насобиралось на целую книгу отзывов и предложений.

Александр Ярошенко, начальник главного управления макроэкономического анализа и прогнозирования Министерства экономики Республики Беларусь:

Экономика в развитии, как и любой организм, не обходится без каких-то возникающих проблем, животрепещущих вопросов, которые интересуют всех. Люди это понимают, понимают, что от них также зависит многое и стараются высказать свою точку зрения на этот счет.

То, что спрос на предложения растет, подтвердили и активисты БРСМ. Прямо на улице за четыре дня насобирали более двухсот писем. Абсолютно разных: от пожеланий удачи до серьезных экономических концепций. Некоторые из них уже успели дойти до высоких инстанций. Оказывается, старый как мир принцип «клин-клином» тоже можно выгодно использовать. Например, бить рублем за коррупцию.

Леонид Пинчук, первый секретарь Советского районного комитета БРСМ:

Предлагается взяточников, которые не особо большие взятки брали, отправлять на поселение с отработкой вместо того, чтобы содержать их за госбюджет.

Конечно, таких глобальных предложений — меньшинство. Но качество самой идеи сбора пожеланий от этого не страдает. Общая стратегия, как известно, сложена из личных достижений каждого.

Программа комплексная. Она охватывает полный набор средств для достижения, пожалуй, единственной цели — нормальной жизни человека. Это и называется «Государством для народа». Как ни странно, даже такой параметр можно подсчитать. Этим занимается ООН. Если в цифрах, по итогу Беларусь должна войти в топ-50 стран мира с наивысшим индексом развития человеческого потенциала, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Антонина Морова, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по образованию, науке, культуре и социальному развитию:

Сейчас мы занимаем 61-е место в мире и на семь позиций продвинули свой рейтинг. Это действительно очень важно. Ну а в следующую пятилетку в число пятидесяти стран мира должны будем войти.

Динамика говорит сама за себя. С такими темпами попасть в первые полсотни можно даже быстрее, чем за пять лет. Это, как минимум, среднеевропейский уровень жизни. А значит и зарплата, и страхование, и жилье — всё, о чем мы сейчас пишем, а вскоре будем говорить на Всебелорусском народном собрании.