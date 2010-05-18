Правительству Беларуси предоставлено право в ближайшие 2 года выпустить еврооблигации на 2 миллиарда долларов

Это предусмотрено указом Президента. Такая финансовая политика позволит привлечь иностранные инвестиции в отечественную экономику.Организаторами выпуска бондов станут ведущие европейские банки. Что же касается экономического интереса Старого света – все доходы от белорусских облигаций налогом не облагаются. Впрочем, пока наша страна ждет благоприятного климата для размещения в Европе своих ценных бумаг. Состояние западных финансовых рынков сегодня далеко от идеального.