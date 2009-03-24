Правительство Венгрии признало, что неспособно преодолеть последствия кризиса

Экономика страны в последние годы была перегрета за счет «горячих» кредитов и инвестиций в наибольшей степени из стран региона проиграла от охлаждения в мировой экономике.

Ищу работу - это сегодня самое популярное объявление в венгерских газетах. Более трехсот тысяч человек по всей стране лишились постоянного дохода. К тому же правительство Венгрии сократило расходы на социальные нужды и зарплату бюджетникам.

В годовщину независимости столица Венгрии превратилась в арену столкновений демонстрантов с полицией. Десятки тысяч человек вышли на улицы Будапешта, чтобы выразить протест против политики властей, которые не могут справиться с последствиями кризиса. Реакция не заставила себя ждать — премьер-министр страны уже заявил о готовности подать в отставку.

Безработица в Венгрии растет, постоянного дохода лишились уже более трехсот пятидесяти тысяч человек. Тибора Секереш — один из них. Он попал под сокращение. Но потеря работы — не самая главная его проблема.

«Летом я взял несколько кредитов, - говорит Тибора Секереш. - И теперь, когда я потерял работу мне нечем рассчитываться с банком. Причем навстречу мне там не идут. А требуют, чтобы я распродавал имущество.»

С подобными проблемами в Венгрии сегодня столкнулись многие. Недавно была создана организация, которую назвали «союзом пострадавших от банковского кризиса». Возглавляет ее известный в стране адвокат.

«Мы пытаемся оказывать давление на правительство, чтобы оно не оставляло без внимания тех, кто находится под бременем кредитов и потерял работу, - рассказывает Йожеф Телкеш, адвокат. - Эта проблема коснулась тысяч людей, а значит, стала серьезным испытанием и для страны.»

Мировой финансовый кризис сильнее всего ударил по новым членам Евросоюза. В свое время они сделали ставку не на реальное производство, а на сферу обслуживания. Теперь пожинают плоды. Внешний долг Венгрии превысил сто миллиардов долларов. И только за этот год нужно отдать треть от этой суммы, а денег в казне нет. Поэтому и приходится резко сокращать расходы на социальные нужды и зарплату бюджетникам.



