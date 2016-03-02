Новости Беларуси. Правительство утвердило госпрограмму развития малого и среднего предпринимательства до 2020 года. Чтобы сделать более привлекательным бизнес в Беларуси, предлагается упростить процедуру регистрации предприятий и получения разрешения на строительство, повысить уровень защиты инвесторов, улучшить показатели по международной торговле, в том числе сократить скорость оформления документов при прохождении пограничного и таможенного контроля.

Предполагается, что благодаря реализации госпрограммы через 5 лет удельный вес валовой добавленной стоимости от малого и среднего предпринимательства достигнет 32%, а доля занятого в этих организациях населения – 35% от общего числа граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.