Правительство снижает мощности производства «чернил» и «бормотухи» на 15% ежегодно

Об этом сообщили в правительстве. Вице-премьер Иван Бамбиза отчитался перед белорусскими парламентариями на совместном заседании обеих палат.

Отечественному АПК, по его мнению, под силу увеличить объемы производимого молока, мяса и сахарной свеклы. Что касается зерна, то в краткосрочной перспективе - экспорт данной продукции. Кроме этого, у Беларуси есть реальные шансы продавать за рубеж картофель и картофелепродукты до 3 миллионов тонн в год. В ближайшей перспективе — освоение современных технологий заморозки овощей.

Иван Бамбиза, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Мы уже создали в республике мощности для производства замороженных овощей. Это мощности действуют как в системе частных предприятий, так и в системе Белкоопсоюза. Они достаточны, но недостаточно разворотливости тех, кто отвечает за организацию производства и продвижения этих товаров.

Ещё один женский вопрос из зала: почему наши мужчины пьют много дешёвых плодово-ягодных вин. Мужской ответ от вице-премьера: Правительство делает всё возможное, например, снижает мощности производства «чернил» и «бормотухи» на 15% ежегодно.

О здоровье разговор затем продолжили с главой Минздрава Василием Жарко. Парламентарии удивлены: цена на одно и тоже лекарство в разных аптеках отличается на порядок. Главный медик страны пообещал: с владельцами аптек подпишут меморандум об усредненных наценках.

Василий Жарко, министр здравоохранения Республики Беларусь:

Наценка в аптеках может составлять до 20%: одна аптека берет 5%, вторая берет по максимуму. Наша цель — принять решение об усредненных наценках, но чтобы это не было убыточно для аптек.

Четыре десятка вопросов: депутаты и сенаторы ещё раз дотошно уточняли стоимость оплаты услуг ЖКХ у жилищного министра Владимира Белохвостова и неожиданно заставили задуматься Главу Минтруда и соцзащиты Марианну Щёткину о судьбе многодетных мам.

Закончили дорожной темой. Парламентарии хотят видеть магистраль Минск-Гомель современным автобаном. И сегодня их заверили: так и будет — 150 миллионов долларов инвестиций на реконструкцию трассы ожидают от Всемирного банка.

Ирина Туркова, Игорь Пучков, телекомпания СТВ.