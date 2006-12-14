Правительство России объявило об отмене льготного налогообложения экспорта сырой нефти в Беларусь

С 1 января следующего года российские поставщики этого энергопродукта в Беларусь будут платить стандартную экспортную пошлину - 180 долларов за тонну. Ранее эта пошлина распространялась только на вывоз нефти с территории России за пределы государств-участников соглашений о Таможенном союзе. Как говориться в документе, подписанном российского премьера Михаилом Фрадковым, это сделано "в целях защиты экономических интересов России".

По оценкам экспертов, в результате этого решения бюджет Беларуси не досчитается около 1,7 млрд. долларов в год, а российский, наоборот, получит дополнительно 3,6 млрд. Официальный повод для постановления российского правительства - Беларусь якобы расторгла соглашение от 12 мая 1995 года. В соответствии с этим документом, пошлины на экспорт нефтепродуктов из Беларуси, получаемые белорусским бюджетом, должны были делиться между бюджетами двух стран. Сначала пропорции эти не оговаривались. Потом появились даже несколько вариантов этого раздела. Но они так и не были согласованы.

Поскольку существующее положение дел устраивало все российские нефтяные компании, которые, чтобы избежать избыточного налогообложения у себя дома, активно поставляли сырые нефтепродукты в Беларусь, до поры до времени тема эта не обсуждалась. Но только до тех пор, пока не встал вопрос об акционировании "белорусской газовой трубы". Москву не устроила принципиальная позиция Минска, отказавшегося отдать за бесценок "Белтрансгаз". "Газпром" намеревался купить 50% акций "Белтрансгаза" исходя из оценки компании в 1,5-2 млрд. долларов. Но очевидно, что белорусская газотранспортная компания стоит много дороже.

Сначала нам объявили о повышении цены на газ до 200 долларов за тысячу кубометров, потом стали подозревать в реэкспорте сахара и задерживать вагоны на границе, объявили о сокращении поставок нефти на треть якобы по необходимости снизить давление в магистральном нефтепроводе "Дружба" для его обследования и ремонта. Наконец, ввели негласный запрет на госзакупки мебели, сантехники, облицовочной керамической плитки, мясных и плодоовощных консервов и синтетических моющих средств.

Действия, предпринятые российской стороной, нарушают существующее соглашение, заключенное между нашими странами в 1992 году о зоне свободной торговли. Есть решения Высшего Госсовета, есть Договор о создании Союзного государства, в соответствии с которыми для внутреннего потребления между государствами не вводятся таможенные пошлины.

Позиция России вызвала удивление даже в США. Как заявил официальный представитель государственного департамента США Шон Маккормак, "ни одна страна не должна использовать энергетику как оружие". Отвечая на брифинге на вопрос о противоречиях между Россией и Беларусью относительно цен на энергоносители, он добавил, что США обсуждали с Россией эту проблему и выразили свою озабоченность по данному поводу.