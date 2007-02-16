Правительство решает вопрос "сахарного" производства

Правительство Беларуси утвердило объем производства и заготовки сахарной свеклы урожая 2007 года. Посевные площади будут оптимизированы до 104 тысяч гектаров, что позволит получить более 3,5 млн. тонн сладких корнеплодов. Чтобы сократить потери при хранении, заготовке и переработке сахарной свеклы, утвержден график её ранней уборки с 1 по 31 сентября. Основной же объем сахарной свеклы предстоит заготовить в октябре - около 3 млн. тонн. Также утверждены графики поставки сахарной свеклы на перерабатывающие предприятия с целью предотвращения потерь при хранении. В настоящее время изыскиваются средства для закупки высококачественных семян, в том числе и для посевов ранних сортов.