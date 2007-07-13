Правительство рассмотрит ход реконструкции Витебской биофабрики

Это единственное в Беларуси предприятие биологической промышленности выпускает 40 наименований ветеринарных препаратов. Производство было основано еще в 30-х годах прошлого века, и до настоящего времени здесь продолжается изготовление лекарственных сывороток и бактериальных вакцин для нужд животноводства республики. Однако часть оборудования уже давно отработало срок нормативной эксплуатации и не позволяет наращивать объем выпуска и получать продукцию современного качества.



Государственной инвестпрограммой в текущем году на расширение предприятия предусмотрено финансирование в сумме около 34 млрд. рублей. Окончательный ввод переоборудованного предприятия запланирован на 2009 год.