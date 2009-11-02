Правительство. Работа над ошибками

Девять месяцев: до годовых итогов ещё далеко, но самое время работать над ошибками.

Именно в этом ключе на неделе и состоялся серьёзный разговор на совещании у Президента. Такой широкий формат – почти 120 участников – оправдан результатом, далеко не тем, что ожидали от экономики. Переломный момент прогнозировали ещё в апреле, но, похоже, наступает он только сейчас. И глава государства потребовал не сухих отчётов, а чётких ответов на самые острые вопросы. Будущий год завершает пятилетие. И от того, как сработает экономика сегодня, зависеть будет многое завтра.

Александр Лукашенко:

Была поставлена чёткая задача – разгрузить склады. И не в убыток предприятиям и организациям. Как решается эта задача? Каково же внешнеторговое сальдо страны? Что происходит здесь? Почему до сих пор мы «проедаем» сами себя? Почему мы сегодня, работая высокими темпами, на уровне хорошего прошлого года, торгуем так, что нам не хватает после этой торговли денежных средств, чтобы снова возобновить процесс производства? Понимаете, о чём идёт речь? Этого быть не должно. Отсюда вытекает всё: курс белорусского рубля, стабильность национальной валюты, а в итоге – суверенитет и независимость нашего государства.

По версии Правительства, ситуация управляема. Обвала экономики, не смотря на все сложности, не допустили. ВВП почти на уровне прошлого года, инфляция и безработица ниже прогнозов. Удалось не только сохранить, но и увеличить расходы на социальные программы. Действительно, только из последнего – пенсия прибавила в весе. В среднем по стране – рост на 9,5%. Цены на ЖКХ, чтобы ни говорили скептики, растут только в пределах планов – не более 5 долларов в годовом плюсе. При этом две трети расходов погашает бюджет. В России, к примеру, Газпром уже заявляет о необходимости чуть ли не в пять раз поднять цены на газ для потребителей. Если инициатива эта будет воспринята руководством, можно представить, как потяжелеют жировки у россиян. Из плюсов работы белорусской экономики — не допущены и массовые увольнения, предприятия не стоят. И динамика, хоть небольшая, но во всём есть. К примеру, в той же разгрузке складов.

Сергей Сидорский, премьер-министр Республики Беларусь:

По концерну «Белнефтехим»: выход на объём производства 109-111% с учётом модернизации в четвёртом квартале нефтеперерабатывающих заводов. Это, фактически, достаточный объём — и химия, и нефтехимия в этих сложных условиях плюсует по отрасли и снижает объёмы готовой продукции до конца года до 22% в целом на складах.

Тем не менее, за цифрами – и шлейф проблем. Желая разобраться во всём «без прикрас», Президент поднял и всех губернаторов, и руководителей почти всех ключевых ведомств. И данные Национального статкомитета оказались далёкими от оптимистичных. Прирост промышленного производства к уровню прошлого года — только в нескольких отраслях. Рентабельность проданной продукции — чуть более 10%. Темп роста инвестиций — 114,5% при гораздо большем прогнозе. Внешнеторговое сальдо – с большим знаком минус. И при таких темпах некоторым предприятиям, чтобы очистить свои склады, нужно не меньше года.

И примеров масса и положительных, и отрицательных. Так, на Борисовском хрустальном заводе мечты о продажах призрачны, как хрусталь. Продукция десятилетней выдержки находится в режиме ожидания, а это десять миллиардов рублей. И, к слову, на полторы тысячи рабочих приходится пятьдесят два специалиста службы сбыта. Оказывается, когда много маркетологов — это даже не половина успеха.

Геннадий Нестер, директор Борисовского хрустального завода:

Мы продали продукцию в Ливан — это первая отгрузка стекольной продукции. Продали продукцию в Туркменистан на 47 тысяч долларов, разрабатываются мероприятия по расширению рынка сбыта в России.

Оксана Абдикеева, заместитель директора по маркетингу и сбыту Борисовского хрустального завода:

Работают у нас не всегда специализированные кадры. Конечно, хотелось бы, чтобы больше было людей, которые обучались системе продаж — маркетологов, будем так говорить. У нас специалисты несколько разношерстные в этом плане, кроме того, большой процент заочников. Это сформировалось не за год, не за два — здесь шла такая тенденция.

О проблемах системных на неделе на совещании говорили немало. Одной из причин, тормозящих развитие экономики, названо засилье импорта, хотя такую же продукцию производить мы можем сами.

Зенон Ломать, председатель Комитета Государственного Контроля:

Мы проверяли магазины, рестораны и рынки — практически на каждом объекте имеют место нарушения. Товары некоторых импортёров не соответствуют требованиям по содержанию вредных веществ, маркировке и упаковке. Однако только после наших проверок Минторг, Госстандарт и Минздрав вплотную занялись наведением порядка в этом направлении.

С этим мнением согласился и глава Нацбанка. То, что импортируем мы сегодня, закупают и соседние страны. Организовав у себя производство, заполнить можно было бы и эти рынки. Мозги и возможности есть, часто не хватает хозяйской хватки. Проблема же неконкурентоспособности – всё ещё высокая энергоёмкость производства. На сэкономленные деньги только от потребления электричества и газа можно было бы значительно модернизироваться.

Пётр Прокопович, председатель правления Национального банка Республики Беларусь:

Мы и сегодня на каждый киловатт-час энергии тратим в среднем на одну треть больше газа, чем могли бы, используя передовые технологии. Что такое треть — 8 миллиардов кубов газа мы сегодня сжигаем понапрасну.

Ещё из проблем — предприятия слабо работают с частниками: нет гибкости и удобства для малого бизнеса, скажем, по маленьким партиям и быстрому оформлению накладных. Яркий пример, кстати, Минский оптовый рынок. Получается, что государство создает все условия – от площадок с копеечной арендой до либерального законодательства — а методы работы производителей остаются прежними. Вот и получается, что частнику, как и раньше, работать легче с дешёвым китайским товаром, нежели с качественным, но дорогим белорусским.

Позиция Правительства по многим вопросам не совпала на этой неделе с позицией Администрации Президента и самого Александра Лукашенко. Работа Совета Министров признана неудовлетворительной.

Леонид Анфимов, заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь:

В 2004 году Президентом Республики Беларусь на встрече с президентом Ирана было одобрено предложение иранской фирмы по строительству в Минске многофункционального гостиничного комплекса и логистического центра, заявленный объём инвестиций по которым составляет 270 миллионов евро. И ли сейчас, в 2009 году, реализация этих двух проектов вступила в практическую фазу. Пять лет мытарств, пять лет хождения по кабинетам. Хорошо хоть у этих терпение не лопнуло. А сколько инвесторов уходит, помыкавшись? А это как раз те недостающие проценты для обеспечения положительной динамики роста ВВП.

Кроме всего прочего, не выполнен и ряд конкретных президентских поручений. К примеру, по выделению земельных участков. К адресатам не везде ещё дошли и деньги, которые освободились после упразднения ряда льгот, в частности, так называемых «чернобыльских». По всем вопросом поручено разобраться.

Александр Лукашенко:

Договорились, что эти деньги мы собираем и передаём губернаторам для того, чтобы они строили газопроводы и дороги. Это было, если хотите, политическое решение, ущербное для Президента. Тогда мной было решено: собрать эти деньги и не раздавать их каждому, а аккумулировать и отдать губернаторам. А они должны были использовать их по целевому назначению. Так мы договаривались? Где эти деньги?

Перед совещанием на стол Президента легли важнейшие годовые документы: об особенной части налогового кодекса, о бюджете и о прогнозах на будущий год. Ни один из них не выдержал критики.

Александр Лукашенко:

Прокопович, Анфимов — вы главные ответственные в течение месяца подготовить все документы на будущий год. Если раньше подготовите — будет лучше. Все решения, принятые на третьем Всебелорусском народном собрании, неукоснительно должны быть выполнены.

Ищите снижение себестоимости, работайте над производительностью труда. Правительство становится вашими подручными — это Правительство, которое вы ещё не предлагаете отстранять. Принятые мной решения, когда бы они ни были приняты, — закон для всех здесь присутствующих, а тем более — утвержденные Всебелорусским народным собранием. Поэтому я не слушал ни базовые, ни оптимистические, ни пессимистические прогнозы. Внесите один документ. Страна живет так, как будто нет никакого кризиса. На чем ездили — на том и ездите, куда ездили — туда и ездим. Что ели — то едим, что одевали — то и одеваем.

Министров предупреждаю, что я начал лично и персонально слушать каждого. И скрупулёзно записываем, что они говорят, и какую задачу я им ставлю. Я помню все задачи, которые ставил — выполняйте их. И попрошу губернаторов вплотную заняться своими территориями. Вопрос номер один — промышленность, и прежде всего — республиканская.

Прогноз должен быть мобилизующим и способствовать движению вперед.

Задание губернаторам – взять под контроль разгрузку складов. И главный итог совещания — уже в ближайшее время могут произойти серьёзные кадровые изменения в Правительстве. Предложения уже готовятся.