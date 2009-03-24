В Минске прошло заседание Президиума Совмина. В центре внимания белорусского правительства – строительство жилья.

В 2009-м в эксплуатацию намечено сдать почти шесть миллионов квадратных метров.

За первые два месяца нынешнего года в стране введено более полумиллиона квадратных метров. Это 9% годового задания. За первый квартал ожидается ввод не менее миллиона. Однако по сравнению с прошлым годом этот показатель ниже.

«Необходимо наводить должный порядок, активизировать работу и организовывать в 2-3 смены, для того чтобы данную задачу выполнить по текущему году и выполнить её с опережением – не в декабре, а в сентябре-октябре текущего года», - отметил Александр Селезнев, министр архитектуры и строительства Республики Беларусь.

Сейчас государство стремится к уменьшению стоимости квадратного метра для нуждающихся в улучшении жилищных условий. Как сайт телеканала СТВ сообщал ранее, для этого сокращены издержки подрядных строительных организаций, решено снизить цены на отдельные стройматериалы. Все это позволит уменьшить стоимость строительства на 2,5-3%.

Кроме этого, правительство предлагает увеличить сроки возврата банковских кредитов. Напомним, в настоящее время Беларусбанк предоставляет кредиты гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, на общих основаниях - сроком до 15 лет, льготные - до 20-ти.