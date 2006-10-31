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Правительство подводит экономическую черту

31 октября 2006 14:55
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31 октября в Совете министров обсуждали итоги работы народного хозяйства за девять месяцев. Основные цифры озвучил заместитель премьер-министра Андрей Кобяков. По его словам, темп роста показателя ВВП составил 109, 6%. Это выше запланированного. Выполнены 13 из 16 важнейших параметров прогноза социально-экономического развития. Кроме того, на заседании Сергей Сидорский предложил не использовать долларовый эквивалент при подготовке официальных документов.
# Экономика

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