Правительство подводит экономическую черту

31 октября в Совете министров обсуждали итоги работы народного хозяйства за девять месяцев. Основные цифры озвучил заместитель премьер-министра Андрей Кобяков. По его словам, темп роста показателя ВВП составил 109, 6%. Это выше запланированного. Выполнены 13 из 16 важнейших параметров прогноза социально-экономического развития. Кроме того, на заседании Сергей Сидорский предложил не использовать долларовый эквивалент при подготовке официальных документов.