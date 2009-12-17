Правительство планирует обеспечить в 2010 году высокие темпы роста экономики Беларуси

Об этом сегодня заявил заместитель премьер-министра Андрей Кобяков на совместном заседании Национального собрания Беларуси.

Прогноз роста ВВП – 111-113%. Это позволит даже с учетом замедления в 2009 году выйти на показатели, установленные программой. Объем инвестиций в основной капитал планируется увеличить почти на четверть.

Беларусь будет шире рекламировать свои возможности в мире, и в наступающем году постарается войти в число 30 государств с лучшим бизнес-климатом.

Андрей Кобяков, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Мы предполагаем, что на следующий год, если все пойдет в соответствии с прогнозом, который мы представили главе государства и который он утвердил, то нам не потребуются значительные государственные заимствования для обеспечения покрытия отрицательного сальдо нашей внешней торговли. Все это может быть сделано за счет привлечения кредитных ресурсов на рыночной основе, товарно-кредитных ресурсов субъектами хозяйствования, которые занимаются внешней торговлей, иностранных инвестиций.