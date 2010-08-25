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Правительство Петербурга намерено бороться с дефицитом продуктов поставками из Беларуси

25 августа 2010 14:28
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Это стало известно по итогам переговоров вице-губернатора северной российской столицы с делегацией нашей страны во главе с министром сельского хозяйства и продовольствия.

Белорусские овощи, крупы и зерно могут сбить потребительский ажиотаж, который возник из-за неурожая.

Лето выдалось сухим и жарким, и многие хозяйства не смогли собрать и половины запланированного урожая. По данным Федеральной антимонопольной службы, рост розничных цен на хлеб может составить 10-15% уже к концу августа.

Вадим Побединский, первый заместитель директора Департамента по хлебопродуктам Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:
В основном, спрос сейчас идёт со стороны Российской Федерации. Сегодня только в Департаменте по хлебопродуктам есть более восьми обращений. Прежде всего, это Татарстан. Была серьёзная засуха — вместо 6 миллионов тонн зерна они собрали всего 700 тысяч. На втором месте по запросу — Воронежская область. Есть заинтересованность как в закупке зерна, так и комбикормов, муки высшего сорта, муки ржаной. И мы сегодня выбираем, где наиболее выгодные условия.

# Экономика

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