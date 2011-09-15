Правительство: Начато формирование бюджета Беларуси на 2012 год

Рыночный курс доллара по итогам второго дня торгов на дополнительной сессии белорусской валютно-фондовой биржи упал. Он установлен на уровне 8 500 рублей. Накануне был 8 600. Российский рубль сегодня – 295 белорусских. Евро – 12 150. Нацбанк интервенций не проводил. Объем торгов сегодня возрос более чем в 2,5 раза.

Торги будут проходить ежедневно в первой половине дня сразу после основной сессии.

Коммерческие банки принимают и продают иностранную валюту по курсу, сформированному с учетом результатов торгов. Пока население больше сдает, чем покупает валюту. Так, в Гомеле накануне сдали более 100 тысяч долларов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Антоненко, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по бюджету, финансам и налоговой политике:

Начато формирование бюджета республики на следующий год. В общем, одним из таких индикативных показателей является и курс валюты, который мы сегодня уже знаем. Можно более определенно работать над республиканским бюджетом на 2012 год.

В Беларуси подешевел доллар, евро и российский рубль по итогам второго дня дополнительной биржевой сессии

В Гомеле население сдало 14 сентября более $100 тыс. в обменники одного из банков