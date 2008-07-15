Правительство должно окончательно определиться с выбором площадки и подрядчика строительства АЭС к 1 августа

Такую задачу поставил Президент Беларуси. Это будет самая безопасная АЭС, основанная на самых современных технологиях, подчеркнул Александр Лукашенко. Первую собственную Атомную электростанцию Беларусь построит уже к 2015 году. Политическое решение о строительстве АЭС было принято в начале этого года. Определены и сроки ввода в эксплуатацию первого энергоблока – в 2016 году, второго – в 2018 году.