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Правительство держит ответ перед парламентариями

25 мая 2007 13:54
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25 мая белорусское правительство ответило на вопросы депутатов и сенаторов. Заместитель премьер-министра Владимир Семашко подвёл черту прошедшим месяцам 2007 года. Темпы экономического роста высокие, прогнозы выполняются. О проблемах тоже говорят, во многих Владимир Семашко видит вину руководителей предприятий.

Ответы правительства обстоятельны: с  Россией за энергоносители Беларусь рассчитается до 23 июля, деньги за акции "Белтрансгаза" получит до конца июня. И  уже на следующей неделе будет определено место под  площадку для будущей атомной станции.

Оговорены и сроки начала работы Белорусской нефтяной компании - 1 июля. Она уже зарегистрирована и проходит организационную стадию, ожидается, развитие событий по сценарию "Беларуськалия": по всему миру будут работать дочерние компании белорусской нефтяной.
# Экономика

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