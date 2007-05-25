Правительство держит ответ перед парламентариями

25 мая белорусское правительство ответило на вопросы депутатов и сенаторов. Заместитель премьер-министра Владимир Семашко подвёл черту прошедшим месяцам 2007 года. Темпы экономического роста высокие, прогнозы выполняются. О проблемах тоже говорят, во многих Владимир Семашко видит вину руководителей предприятий.



Ответы правительства обстоятельны: с Россией за энергоносители Беларусь рассчитается до 23 июля, деньги за акции "Белтрансгаза" получит до конца июня. И уже на следующей неделе будет определено место под площадку для будущей атомной станции.



Оговорены и сроки начала работы Белорусской нефтяной компании - 1 июля. Она уже зарегистрирована и проходит организационную стадию, ожидается, развитие событий по сценарию "Беларуськалия": по всему миру будут работать дочерние компании белорусской нефтяной.