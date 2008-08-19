Правительство Беларуси внесло изменения и дополнения в порядок формирования проектов Госпрограммы импортозамещения до 2010 года

Они позволят рассчитать ряд показателей по эффективности программ импортозамещения. Так, срок окупаемости проекта – должен быть не более 5 лет, при обосновании – не более 10-ти. Продукция должна соответствовать зарубежным аналогам или превосходить их. В производстве должны использоваться прогрессивные методы и энергосберегающие технологии. В течение трех лет будет ввестись мониторинг производства по завершенным проектам. В случае нецелевого использования бюджетных средств, предприятиям необходимо вернуть взятые деньги.