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Правительство Беларуси внесло изменения и дополнения в порядок формирования проектов Госпрограммы импортозамещения до 2010 года

19 августа 2008 07:49
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Они позволят рассчитать ряд показателей по эффективности программ импортозамещения. Так, срок окупаемости проекта – должен быть не более 5 лет, при обосновании – не более 10-ти. Продукция должна соответствовать зарубежным аналогам или превосходить их. В производстве должны использоваться прогрессивные методы и энергосберегающие технологии. В течение трех лет будет ввестись мониторинг производства по завершенным проектам. В случае нецелевого использования бюджетных средств, предприятиям необходимо вернуть взятые деньги.
# Экономика

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