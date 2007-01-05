Правительство Беларуси утвердило показатели прогноза социально-экономического развития Беларуси на 2007 год

Минэкономики, Минстат и другие госорганы будут вести постоянный контроль за выполнением годовых и поквартальных целевых показателей. Ставится цель - непременно добиться положительного сальдо во внешней торговли. Оно должно составить 500-600 миллионов долларов. Не менее чем на 7% вырастет производительность труда. Численность занятых в экономике - около четырех с половиной миллионов человек. Темп роста ВВП планируется 108-109%. Производство промышленной и сельхоз продукции превысит 107%. Потребительских товаров будет выпущено на 9% больше по сравнению с прошлым годом. Прогнозом на 2007 год предусмотрен рост реальных денежных доходов населения на 7,5-8,5%.