Правительство Беларуси утвердило комплексный план развития льняной отрасли до 2010 года

Планируется повысить урожайность культуры и улучшить качество льноволокна, увеличить объем инвестиций и дотаций из бюджета за реализуемую сельхозпродукцию. Хозяйства обеспечат высокоурожайными сортами льна отечественного и импортного производства. Переоснащение льноперерабатывающих предприятий позволит выпускать в год 60 тысяч тонн льноволокна.



Кроме того, для возделывания и уборки культуры за два года планируется организовать совместное производство с французскими и российскими предприятиями по выпуску льнокомбайнов.