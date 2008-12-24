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Правительство Беларуси утвердило комплексный план развития льняной отрасли до 2010 года

24 декабря 2008 11:40
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Планируется повысить урожайность культуры и улучшить качество льноволокна, увеличить объем инвестиций и дотаций из бюджета за реализуемую сельхозпродукцию. Хозяйства обеспечат высокоурожайными сортами льна отечественного и импортного производства. Переоснащение льноперерабатывающих предприятий позволит выпускать в год 60 тысяч тонн льноволокна.

Кроме того, для возделывания и уборки культуры за два года планируется организовать совместное производство с французскими и российскими предприятиями по выпуску льнокомбайнов.
# Экономика

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