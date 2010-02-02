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Правительство Беларуси утвердило дополнительные меры по экономии топливно-энергетических ресурсов

02 февраля 2010 07:13
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Необходимо сэкономить 245 тыс. тонн условного топлива

Организациям, выполнившим программы по энергосбережению, окажут господдержку в виде понижения цен на энергоресурсы. А для тех, кто не справился с заданием по дополнительной экономии, с 1 марта будут действовать повышенные тарифы на электроэнергию и природный газ.

Правительство считает, что для экономного использования энергоресурсов населением необходимо применять дифференцированную плату за пользование тепловой и электрической энергией, холодной и горячей водой - в зависимости от объемов их потребления. Министерству экономики, Минжилкомхозу, Минэнерго и Госстандарту поручено до 10 февраля подготовить соответствующий проект постановления Совмина.

# Экономика

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