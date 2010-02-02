Правительство Беларуси утвердило дополнительные меры по экономии топливно-энергетических ресурсов

Необходимо сэкономить 245 тыс. тонн условного топлива

Организациям, выполнившим программы по энергосбережению, окажут господдержку в виде понижения цен на энергоресурсы. А для тех, кто не справился с заданием по дополнительной экономии, с 1 марта будут действовать повышенные тарифы на электроэнергию и природный газ.

Правительство считает, что для экономного использования энергоресурсов населением необходимо применять дифференцированную плату за пользование тепловой и электрической энергией, холодной и горячей водой - в зависимости от объемов их потребления. Министерству экономики, Минжилкомхозу, Минэнерго и Госстандарту поручено до 10 февраля подготовить соответствующий проект постановления Совмина.