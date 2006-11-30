Правительство Беларуси утвердило бюджет прожиточного минимума

Бюджет прожиточного минимума в среднем на душу населения составляет 165 тысяч 790 рублей. Для трудоспособного населения он установлен в размере 183 тысяч 720 рублей. Данный социальный норматив ежеквартально утверждается правительством в ценах последнего месяца каждого квартала. Он предназначен для анализа и прогнозирования уровня жизни населения, оказания государственной социальной помощи малообеспеченным гражданам, обоснования минимальных государственных социально-трудовых гарантий. Период действия бюджета прожиточного минимума - с 1 ноября текущего года по 31 января 2007-го.