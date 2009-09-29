Правительство Беларуси усовершенствует систему статистической отчетности сельхозорганизаций

Речь идет об уточнении показателей, по которым отчитываются аграрии.

Так, для объективной оценки работы отрасли, темп роста продукции будет производиться без учета личных подсобных хозяйств. Их подсчитает Национальный статистический комитет.

Правительство также включит в систему показатели рентабельности по прибыли сельхозпроизводства. Такое предложение прозвучало сегодня на заседании Президиума Совмина. Эта мера нужна для повышения эффективности сельхозпроизводства и его объективной оценки.

Благодаря господдержке за последние пять лет прирост валовой продукции в общественном секторе увеличился в 1,7 раза. В личных подсобных хозяйствах производство с каждым годом сокращается, поэтому и предложено эффективность работы двух этих секторов оценивать отдельно.