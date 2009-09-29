Прямой эфир

Правительство Беларуси усовершенствует систему статистической отчетности сельхозорганизаций

29 сентября 2009 06:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Речь идет об уточнении показателей, по которым отчитываются аграрии.

Так, для объективной оценки работы отрасли, темп роста продукции будет производиться без учета личных подсобных хозяйств. Их подсчитает Национальный статистический комитет.

Правительство также включит в систему показатели рентабельности по прибыли сельхозпроизводства. Такое предложение прозвучало сегодня на заседании Президиума Совмина. Эта мера нужна для повышения эффективности сельхозпроизводства и его объективной оценки.

Благодаря господдержке за последние пять лет прирост валовой продукции в общественном секторе увеличился в 1,7 раза. В личных подсобных хозяйствах производство с каждым годом сокращается, поэтому и предложено эффективность работы двух этих секторов оценивать отдельно.

# Экономика

Другие новости рубрики

Все новости
29 сентября 2009 06:33

Разрешен перевод жилых помещений в нежилые на первых этажах многоэтажек

28 сентября 2009 18:41

В процессе выдачи сертификатов на импортные продукты будут наводить порядок

28 сентября 2009 18:28

Повышение цен на сахар на руку белорусским производителям