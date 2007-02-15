Правительство Беларуси справится с трудностями

Начало года для отечественной экономики было сложным, но она справилась с трудностями. Такое мнение у белорусского Правительства. Премьер-министр Сергей Сидорский доложил о результатах работы экономики за январь Президенту страны. Премьер проинформировал Александра Лукашенко о таких социально значимых показателях как ВВП, инфляция и инвестиционная активность.

В целом начало года глава Кабинета министров оценил положительно и подчеркнул, что основное внимание Правительства будет теперь сосредоточено на экспортно-импортных операциях.