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Правительство Беларуси справится с трудностями

15 февраля 2007 14:51
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Начало года для отечественной экономики было сложным, но она справилась с трудностями. Такое мнение у белорусского Правительства. Премьер-министр Сергей Сидорский доложил о результатах работы экономики за январь Президенту страны. Премьер проинформировал Александра Лукашенко о таких социально значимых показателях как ВВП, инфляция и инвестиционная активность.
В целом начало года глава Кабинета министров оценил положительно и подчеркнул, что основное внимание Правительства будет теперь сосредоточено на экспортно-импортных операциях.
# Экономика

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