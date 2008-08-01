Правительство Беларуси прогнозирует рост ВВП к 2010 году на уровне 110-112%

Однако для этого стране понадобятся дополнительные мощности в производстве и освоение новых видов продукции. Особенно необходимо, считают специалисты, увеличивать объемы инвестиций в основной капитал. Только с начала года из иностранных источников поступило более 230 миллионов долларов. Сейчас в Беларуси реализуется программа инновационного развития, она и предусматривает создание сотен предприятий и производств, которые привлекут инвестиции.