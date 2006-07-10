Правительство Беларуси проанализировало, как идет заготовка кормов в условиях жаркой погоды

Ход заготовки кормов и вопросы подготовки к уборочной кампании обсуждены на совещании в Доме правительства. Его провел премьер-министр Беларуси Сергей Сидорский со своими заместителями, министрами финансов, сельского хозяйства и продовольствия, первым заместителем министра экономики.На совещании отмечалось, что с учетом погодных условий необходимо активизировать дополнительную заготовку кормов в поймах рек. Близость к водоемам позволила сохранить там хороший травостой. Эти места нужно максимально использовать для заготовки кормов в условиях жаркой погоды.

В числе других вопросов, обсужденных на совещании, - создание новых производств, в том числе в области переработки сельскохозяйственной продукции. Рассмотрен ход выполнения программы строительства агрогородков.

11 июля под председательством Сергея Сидорского пройдет заседание президиума Совета Министров, на котором будет рассматриваться готовность сельскохозяйственных организаций республики к уборке урожая 2006 года.