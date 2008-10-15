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Правительство Беларуси придаёт большое значение торгово-экономическим отношениям с Южной Кореей

15 октября 2008 14:08
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Однако не в полной мере удовлетворено динамикой их развития. Об этом заявил сегодня первый вице-премьер Владимир Семашко на встрече с первым заместителем министра по торговле Кореи Ан Хо Ёнгом. От реализации всех договорённостей, достигнутых в ходе визита премьер-министра Беларуси Сергея Сидорского в эту страну в 2007 году, можно было бы ожидать большего, учитывая потенциал, которым обладают Южная Корея и Беларусь». Обе стороны выразили надежду, что нынешняя совместная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству поспособствует расширению отношений и белорусско-корейский товарооборот вырастет в разы.
# Экономика

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