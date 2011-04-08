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Правительство Беларуси планирует ввести обязательство фиксировать цену в момент заключения договора с застройщиком

08 апреля 2011 12:01
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Правительство сейчас в целом пересматривает стратегию жилищной политики Беларуси.

При заключении договоров с застройщиками жилья в документах будет указана конкретная фиксированная цена на строительство.  Индекс строительства будет привязан только к инфляции и будет общим по республике. А это - 7-8%.

Правительство Беларуси не исключает возможности еще одного увеличения стоимости услуг ЖКХ в текущем году на $5-7. В феврале текущего года уже произошло увеличение тарифов на услуги ЖКХ в размере $5.

Анатолий Калинин, заместитель премьер-министра Республики Беларусь
Хотя мы понимаем, что стоимость энергоносителей, топливной составляющей будет расти, но ряд других, в том числе организационных, управленческих преобразований, позволят нам контролировать ситуацию, чтобы она была доступной для наших граждан.

Правительство сейчас в целом пересматривает стратегию жилищной политики Беларуси. Так, в Минске могут ужесточиться критерии постановки на учет нуждающихся. Сроки проживания при этом могут увеличиться, а нормы имеющихся квадратных метров уменьшиться. Сейчас очередникам требуется прожить в Минске 5 лет. Обеспеченность жильем составляет 15 кв. м, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

# Экономика

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