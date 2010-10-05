Правительство Беларуси планирует отменить льготы на газ, тепло и электричество через 4 года

7,5 млрд долларов будет направлено на развитие белорусской энергетики в ближайшие пять лет. Сегодня в правительстве обсудили проект госпрограммы развития энергосистемы.

Ставку сделают на обновление техники и экономию. Пока же энергетики готовятся к зиме и ожидают понижения температуры. Например, в жилом секторе Гродненской области отопление начнут включать завтра. В Минске этот вопрос будет обсуждаться в четверг. При этом тепло в детские сады, школы и больницы уже пришло по всей стране. Это на неделю раньше, чем в прошлом году.

«Включать или не включать?» — именно такой вопрос стоит первым номером в повестке заседаний рабочей группы Мингорисполкома. Сегодня, например, решено, что старт отопительной кампании пока что объявлять рано.

Анатолий Лавничук, начальник отдела энергетики Мингорисполкома:

Мы в этом году на неделю раньше включили отопление в детсадах и школах. Всё зависит не от даты, а от температуры наружного воздуха.

Сегодня в правительстве обсуждали развитие энергосистемы Беларуси в ближайшие годы. Госпрограмма развития энергетики включает в себя два основных направления. С одной стороны, будет модернизировано все то оборудование, которое сейчас обеспечивает страну теплом и электричеством. А с другой стороны, планируется расширение использования тех источников энергии, которые принято называть альтернативными.

Программа рассчитана на пять лет. На все про все потребуется более 7 миллиардов долларов. Причем часть средств составят инвестиции и займы. Свое финансовое участие в этом масштабном проекте подтвердили китайские и европейские компании. На выходе Беларусь получит теплоэлектростанции новейшего поколения и существенное снижение расхода топлива на производство электроэнергии.

Александр Озерец, министр энергетики Республики Беларусь:

Реализация этих проектов позволит заместить к 2015 году до 2 млрд куб. м природного газа ежегодно, что даст снижение валютной нагрузки по стране на 500 миллионов долларов. Будут продолжаться работы по строительству АЭС. Планируем наращивать экспорт электроэнергии в сопредельные страны. К 2015 году мы можем выдавать на экспорт около 5 млрд киловатт-часов конкурирующей электрической энергии.

В стране появятся также новые гидро- и ветроэлектростанции. К 2015 году почти треть всей энергии будет вырабатываться с помощью местных видов топлива. Кроме того, сами предприятия будут заинтересованы в скорейшем переходе на новые, энергосберегающие технологии. Ведь уже через четыре года правительство планирует полностью отменить льготы на газ, тепло и электричество для реального сектора экономики. То есть все будут платить одинаково, вне зависимости от формы собственности.

Михаил Ковалев, декан экономического факультета БГУ:

В каждом долларе проданной нашей продукции за рубеж — будь то молоко, мясо или трактора — где-то минимум процентов 12, а в иных изделиях и 20 — составляют затраты на энергоносители. Если эти затраты будут меньше, то мы сможем увеличить зарплату. Кроме того, мы сможем снизить стоимость наших изделий, и они станут еще более конкурентоспособными.

Успешная реализация госпрограммы приведет к тому, что зависимость от импортируемых энергоресурсов будет все меньше влиять на экономику Беларуси. И колебания мировых цен на газ и нефть перестанут восприниматься как угроза энергетической безопасности страны.

Алексей Адашкин, Алина Змачинская и Ольга Юруть, телекомпания СТВ.