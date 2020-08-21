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Правительство Беларуси опровергло информацию о разработке программы по «заморозке банковских депозитов»

21 августа 2020 13:40
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Новости Беларуси. Правительство Беларуси опровергло информацию ряда СМИ о разработке программы по «заморозке банковских депозитов», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правительство Беларуси опровергло информацию о разработке программы по «заморозке банковских депозитов»-1

Национальный банк обладает достаточными резервами для поддержания макроэкономической стабильности в стране. Об этом журналистам рассказал первый вице-премьер Беларуси Николай Снопков. Он также отметил, что необходимости в каких-либо дополнительных программах сейчас нет.

Снопков о призывах к «экономической забастовке»: беднее станет каждый гражданин. Это повлияет на каждого члена общества

Правительство Беларуси опровергло информацию о разработке программы по «заморозке банковских депозитов»-4

Николай Снопков, первый заместитель премьер-министра Беларуси:
Со всей ответственностью заявляю: в последние 4 года в стране экономическая политика, в основном, состояла из экономической балансировки. Это минимизация рисков, снижение дисбалансов, формирование резервов.  

Таким образом, я уверен, что Национальный банк обладает достаточными резервами, достаточной компетенцией с достаточным запасом прочности для того, чтобы обеспечить стабильность и на валютном рынке, и на рынке ликвидности белорусских рублей.  

# Нацбанк Беларуси # Экономика # Николай Снопков # Фотофакт

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