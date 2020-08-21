Правительство Беларуси опровергло информацию о разработке программы по «заморозке банковских депозитов»

Новости Беларуси. Правительство Беларуси опровергло информацию ряда СМИ о разработке программы по «заморозке банковских депозитов», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Национальный банк обладает достаточными резервами для поддержания макроэкономической стабильности в стране. Об этом журналистам рассказал первый вице-премьер Беларуси Николай Снопков. Он также отметил, что необходимости в каких-либо дополнительных программах сейчас нет.

Николай Снопков, первый заместитель премьер-министра Беларуси:

Со всей ответственностью заявляю: в последние 4 года в стране экономическая политика, в основном, состояла из экономической балансировки. Это минимизация рисков, снижение дисбалансов, формирование резервов.

Таким образом, я уверен, что Национальный банк обладает достаточными резервами, достаточной компетенцией с достаточным запасом прочности для того, чтобы обеспечить стабильность и на валютном рынке, и на рынке ликвидности белорусских рублей.