Правительство Беларуси опровергло информацию о разработке программы по «заморозке банковских депозитов»

Новости Беларуси. Правительство Беларуси опровергло информацию ряда СМИ о разработке программы по «заморозке банковских депозитов», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Правительство Беларуси опровергло информацию ряда СМИ о разработке программы по «заморозке банковских депозитов», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Национальный банк обладает достаточными резервами для поддержания макроэкономической стабильности в стране. Об этом журналистам рассказал первый вице-премьер Беларуси Николай Снопков. Он также отметил, что необходимости в каких-либо дополнительных программах сейчас нет.
Снопков о призывах к «экономической забастовке»: беднее станет каждый гражданин. Это повлияет на каждого члена общества
Николай Снопков, первый заместитель премьер-министра Беларуси:
Со всей ответственностью заявляю: в последние 4 года в стране экономическая политика, в основном, состояла из экономической балансировки. Это минимизация рисков, снижение дисбалансов, формирование резервов.
Таким образом, я уверен, что Национальный банк обладает достаточными резервами, достаточной компетенцией с достаточным запасом прочности для того, чтобы обеспечить стабильность и на валютном рынке, и на рынке ликвидности белорусских рублей.