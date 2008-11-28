Правительство Беларуси определило дополнительные меры поддержки личных подсобных хозяйств

Так, в соответствии с постановлением, оплата услуг по заготовке молока у населения перерабатывающими организациями, в 2009 году будет производиться в размере 20% от закупочной цены молока. Выплата владельцам личных подсобных хозяйств средств из республиканского бюджета производится непосредственно закупающими организациями. Предусмотрена также выдача кредитов на развитие сельхозпроизводства. Эти и другие меры позволят повысить заинтересованность владельцев личных подворий в увеличении объемов производства продукции.