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Правительство Беларуси определило дополнительные меры поддержки личных подсобных хозяйств

28 ноября 2008 11:55
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Так, в соответствии с постановлением, оплата услуг по заготовке молока у населения перерабатывающими организациями, в 2009 году будет производиться в размере 20% от закупочной цены молока. Выплата владельцам личных подсобных хозяйств средств из республиканского бюджета производится непосредственно закупающими организациями. Предусмотрена также выдача кредитов на развитие сельхозпроизводства. Эти и другие меры позволят повысить заинтересованность владельцев личных подворий в увеличении объемов производства продукции.
# Экономика

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