Правительство Беларуси обсуждает проект национальной программы развития экспорта

Срок ее действия – до 2015 года. Документ базируется на основных положениях программы развития страны, одобренных IV Всебелорусским собранием.

Только неделю назад в этих стенах представили план действий обновленного состава Совета Министров. Тогда же обсудили цифры пятилетней программы развития страны, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

И вот сегодня не откладывая в долгий ящик, взялись за экспорт. Его объемы должны увеличиться больше, чем в два раза. Задача непростая. По сути, рост поставок товаров и услуг за рубеж – залог успехов в экономике. Это приведет к запланированному положительному сальдо внешней торговли к 2015 году.

Что для этого будут делать. Во-первых, создавать новые экспортоориентированные производства, увеличивать долю наукоемкой продукции, намерены привлекать инвестиции для модернизации мощностей

Интересно, что речь зашла и о географической диверсификации экспорта. Что, говоря проще, значит – продавать нужно не одному-двум покупателям все, что у тебя имеется, а иметь больше рынков сбыта.