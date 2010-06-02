Правительство Беларуси обеспокоено срывом реализации некоторых инновационных проектов

На Президиуме Совмина обсуждали четырехлетнюю Госпрограмму инновационного развития Беларуси. В нынешнем году в стране должны реализовать более пятисот таких проектов.

Среди них – создание новых производств и модернизация действующих линий. В 2009-м за счет принципиально новых технологий перспективную работу получили свыше 600 белорусов. Рабочих мест могло быть гораздо больше, если бы некоторые инновационные проекты не оказались сорванными.

Владимир Недилько, первый заместитель председателя Госкомитета по науке и технологиям Республики Беларусь:

– Объем произведенной в Беларуси инновационной продукции в первом квартале 2010 года составил почти 1 триллион, что в 2,8 раза больше, чем за аналогичный период 2009 года. В результате реализации проектов государственной программы в республике в 1 квартале создано и модернизировано 663 рабочих места – это в 3,8 раза больше, чем в 1 квартале 2009 года.