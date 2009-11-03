Правительство Беларуси недовольно состоянием плодово-овощных хранилищ и холодильных камер

На модернизацию помещений в этом году было выделено более тридцати миллиардов рублей.

Вопрос о сохранности продукции в межсезонье уже обсуждался в начале осени. Тогда правительство поручил контролировать ситуацию. В итоге только треть всех помещений для закладки сельхозпродукции были одобрены госстандартом. В остальных – несоответствие элементарным показателям температуры и влажности.

Сергей Сидорский, премьер-министр Республики Беларусь: «Сейчас все заявили, что все будет хоккей, все будет работать отлично. Председатель госстандарта головой машет в другую сторону. Я предупреждаю, что ни одна камера, ни один рубильник с 15 числа работать не будет, если вы не пройдете аттестацию и сертификацию хранилищ и камер. И вот те начальники, которые сейчас сидят у пульта в областях, вместе с присутствующими здесь членами правительства, вынуждены будут прибыть к вице-премьеру».