Правительство Беларуси недовольно ситуацией с обеспечением сырьем консервных заводов

За последние годы их мощности выросли в два раза, в то время как свежей продукцией предприятия загружены, в лучшем случае, наполовину.

И в первую очередь, считают в Правительстве, это недоработка местных органов власти. Работу руководителей заготовительных предприятий в этом направлении сегодня раскритиковал вице-премьер Беларуси Иван Бамбиза. Именно на заготовку сырья чиновники должны обратить особое внимание. Телеграммы с таким требованием уже отправлены на места.

Иван Бамбиза, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Сырье в округе есть надо реорганизовать его заготовку, его закупку и обеспечивать себя этим сырьем. Надо, чтобы руководитель наших предприятий понимали, что это, прежде всего, их работа! Это связано и с уровнем заработной платы — если предприятие в два раза больше производить, можно рассчитывать и на соответствующий уровень заработной платы.